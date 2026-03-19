В России объяснили резкий взлет курсов доллара и евро

Резкий взлет доллара выше 87 рублей и евро — к отметке 100 рублей на внебиржевом рынке связан со спекулятивной активностью на фоне общего ослабления рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В последние недели рубль постепенно слабел, и это могло привлечь спекулянтов, которые усилили движение за счет покупок доллара и евро. Дополнительное давление на российскую валюту возникло и со стороны импортеров, которые на фоне почти ежедневного роста курсов могли ускорить закупки иностранной валюты, опасаясь еще более дорогого курса в ближайшие дни», — отметил Васильев.

По словам аналитика, рубль начал слабеть 25 февраля, когда стало известно, что власти обсуждают снижение цены отсечения по нефти, а 4 марта Минфин объявил, что в марте не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ведомство прямо объяснило это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, напомнил эксперт. По его словам, это сократило предложение валюты на рынке и стало одним из факторов ослабления рубля.

При этом Васильев считает, что пространство для игры против рубля все же ограничено. По прогнозу аналитика, уже на заседании 20 марта Банк России может снизить ключевую ставку до 15%, однако даже в этом случае она останется высокой в реальном выражении.

«Такая ставка поддерживает привлекательность рублевых сбережений, охлаждает спрос на импорт и делает спекулятивные ставки против рубля более дорогими. Кроме того, при высокой рублевой ставке экспортерам выгоднее продавать валютную выручку, чем занимать рубли для текущих расходов», — заключил аналитик.

