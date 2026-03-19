Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России объяснили резкий взлет курсов доллара и евро

Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Резкий взлет доллара выше 87 рублей и евро — к отметке 100 рублей на внебиржевом рынке связан со спекулятивной активностью на фоне общего ослабления рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В последние недели рубль постепенно слабел, и это могло привлечь спекулянтов, которые усилили движение за счет покупок доллара и евро. Дополнительное давление на российскую валюту возникло и со стороны импортеров, которые на фоне почти ежедневного роста курсов могли ускорить закупки иностранной валюты, опасаясь еще более дорогого курса в ближайшие дни», — отметил Васильев.

По словам аналитика, рубль начал слабеть 25 февраля, когда стало известно, что власти обсуждают снижение цены отсечения по нефти, а 4 марта Минфин объявил, что в марте не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ведомство прямо объяснило это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, напомнил эксперт. По его словам, это сократило предложение валюты на рынке и стало одним из факторов ослабления рубля.

При этом Васильев считает, что пространство для игры против рубля все же ограничено. По прогнозу аналитика, уже на заседании 20 марта Банк России может снизить ключевую ставку до 15%, однако даже в этом случае она останется высокой в реальном выражении.

«Такая ставка поддерживает привлекательность рублевых сбережений, охлаждает спрос на импорт и делает спекулятивные ставки против рубля более дорогими. Кроме того, при высокой рублевой ставке экспортерам выгоднее продавать валютную выручку, чем занимать рубли для текущих расходов», — заключил аналитик.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!