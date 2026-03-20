В России рассказали, почему Европа не сможет защитить Ормузский пролив

Политолог Дудаков: у Европы и Японии мало сил для защиты Ормузского пролива
Заявление стран ЕС и Японии о готовности обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив в контексте продолжающейся войны США с Ираном является лишь декларацией. На деле они не готовы к этому из-за отсутствия военных и технических сил. Такое мнение высказал «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Делить с Трампом ответственность за проигранную войну с Ираном, я думаю, что никто, конечно, из них не хочет, поэтому на декларативном уровне они могут выступать в поддержку США, но никаких реальных действий никто из них предпринимать не будет, да и возможностей военно-технических нет», — подчеркнул американист.

Дудаков напомнил, что, к примеру, у Великобритании есть всего шесть эсминцев, из которых только один или два можно задействовать в разблокировке Ормузского пролива. Это радикальным образом не повлияет на обстановку в ближневосточном регионе, считает он.

Как писала газета The Guardian, страны Евросоюза (ЕС) готовы принять участие в миссии своих партнеров на Ближнем Востоке по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, когда появятся соответствующие условия.

Ранее глава Пентагона назвал европейских союзников США неблагодарными.

 
