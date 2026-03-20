Все имущество совладелицы АО «Петербургский нефтяной терминал» попало под арест

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее совладелице АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елене Васильевой. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, в том числе под арест попали 4 638 акций ПНТ, держателем которых является Васильева. Решение было принято в рамках иска терминала о взыскании с предпринимательницы порядка 171 млн рублей убытков.

«Рассмотрение дела по существу назначено на 22 апреля», — уточняется в материале.

В нем подчеркивается, что в то же время в арбитраже находится встречный иск Елены Васильевой к генеральному директору ПНТ Игорю Хлопову, который занял должность в декабре 2025 года по решению Федерального агентства по распоряжению государственным имуществом (Росимущества). Совладелица терминала требует взыскать с него 100 млн рублей.

«Разбирательства развиваются на фоне масштабного корпоративного конфликта вокруг терминала, в который вовлечены наследники основателя предприятия Дмитрия Скигина», — отметили авторы публикации.

В январе прошлого года Генеральная прокуратура РФ подала в суд на ПНТ и его совладельцев. Ведомство потребовало признать недействительными сделки, проведенные с 2016 по 2020 годы, в результате которых доля наследников Скигина — граждан «недружественных» для России стран — возросла до 50% акций в уставном капитале предприятия. В иске говорилось о нарушении законодательства, из-за которого над стратегическим объектом был установлен иностранный контроль. 3 октября суд в Петербурге встал на сторону Генпрокуратуры РФ.

Ранее суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля» Олега Кана.