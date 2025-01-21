В прокуратуре объяснили причину иска против Петербургского терминала

В Генеральной прокуратуре назвали причины, по которым они обратились в суд с требованием передать в государственный доход 2753 акции крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтике — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), — которые принадлежат семье основателя ПНТ Дмитрия Скигина. Подробности этой истории опубликовал «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, надзорное ведомство намерено признать недействительными сделки, проведенные в период с 2016 по 2020 год, в результате которых доля наследников бизнесмена, являющихся гражданами «недружественных» для России стран, таких как Германия и Франция, возросла до 50% акций в уставном капитале компании. Генпрокуратура указывает на нарушение законодательства, в результате которого иностранный контроль был установлен над этим стратегическим объектом.

В иске ответчиками выступают АО «Петербургский нефтяной терминал», а также три офшорные компании с Кипра: «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Алмонт Холдингс Лимитед». Эти компании, по некоторым данным, управляются детьми Дмитрия Скигина, которые сейчас проживают в Швейцарии.

Надзорное ведомство считает, что данными действиями было нарушено законодательство, принятое в 2008 году ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Этот закон запрещает иностранным инвесторам владеть такими компаниями без предварительного согласования участия специальной правительственной комиссией, контролирующей иностранные инвестиции в России. Согласно разъяснениям Конституционного суда, этот закон был установлен для ограничения иностранного капитала в стратегически важных компаниях, чтобы предотвратить случаи, когда иностранные инвесторы могут получить контроль над данными предприятиями. Генпрокуратура утверждает, что именно это и произошло с АО ПНТ.

В иске указывается, что данное предприятие является оператором и владельцем имущества терминала, занимающегося перевалкой нефтепродуктов и других наливных грузов в Большом порту Санкт-Петербурга.

До этого суд подтвердил законность смены руководства ПНТ.

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