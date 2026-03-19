Названы самые дорогие в мире ресторанные бренды

Корпорация McDonald's, работающая в сфере общественного питания, по итогам второго года подряд признана самым дорогим ресторанным брендом мира. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Brand Finance.

Согласно данным аналитиков, стоимость бренда за год выросла на 5% — до $42,6 млрд. На второй позиции оказалась сеть кофеен Starbucks, стоимость бренда которой увеличилась на 4% — до $37 млрд. Третью строчку в списке занимает сеть ресторанов быстрого питания KFC, которая специализируется на блюдах из курицы (рост на 8%, до $16,5 млрд).

Также в пятерке лидеров оказалась сеть сэндвичных Subway и бренд Chick-fil-A, который выпускает сэндвичи с курицей.

В целом стоимость 25 ведущих мировых ресторанных брендов увеличилась на 9% и достигла $190,1 млрд, что стало рекордом.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, зарегистрировавшая товарный знак в России, может вернуться в страну. По словам специалиста, цена выкупа основывается на прибыли, которую компания способна принести. Поэтому возвращение McDonald's будет зависеть от того, во сколько они оценят возможность получения прибыли. Однако он отметил, что эти денежные средства «пройдут мимо» государственного бюджета.

В марте 2022 года McDonald's объявил о приостановке деятельности в России, объяснив это решение операционными, техническими и логистическими трудностями. Российские активы компании перешли ее лицензиату Александру Говору. Однако условия соглашения предусматривают право прежнего владельца в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри».