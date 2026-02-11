Аналитик раскрыл сумму выкупа для возвращения McDonald's в Россию

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, зарегистрировавшая товарный знак в России, может вернуться в страну. Стоимость такой сделки в разговоре с aif.ru назвал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам специалиста, цена выкупа основывается на прибыли, которую компания способна принести. Поэтому возвращение McDonald's будет зависеть от того, во сколько они оценят возможность получения прибыли.

«Когда вы покупаете бизнес, вы смотрите, что вам принесет больше денег. Допустим, у вас есть 1 миллион долларов, и есть объект, который приносит 100 тысяч долларов в год, и объект, который приносит 150 тысяч долларов. Только первый будет 20 лет на вас работать, а второй сдуется через три-четыре года. Вы вложите деньги туда, где меньше прибыли, но больше стабильности», — объяснил аналитик.

Однако он отметил, что эти денежные средства «пройдут мимо» государственного бюджета.

В середине марта 2022 года McDonald's объявил о приостановке своей деятельности в России, объяснив это решение операционными, техническими и логистическими трудностями. При этом российские активы компании перешли ее лицензиату Александру Говору. Однако соглашение предусматривает право прежнего владельца в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

12 июня 2022 года в Москве был открыт первый ресторан быстрого питания под брендом «Вкусно — и точка», ставший альтернативой ушедшему McDonald's.

Ранее McDonald's зарегистрировал бренд в России.