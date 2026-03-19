ЦБ продлил запрет на вывод из РФ средств «недружественных» нерезидентов

Центробанк России продлил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих еще на полгода. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

«Банк России приостанавливает такие операции с 1 октября 2025 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

До этого суд оставил в силе штраф Центробанку за хранение оружия. Регулятор попытался оспорить решение и подал апелляцию, однако суд вышестоящей инстанции не стал менять постановление. В решении указано, что постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, остается без изменений, а жалоба — без удовлетворения.

17 февраля 2025 Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружия, обнаруженного при проверке. Как следует из документов, во время плановых проверок в комнате хранения оружия Центрального банка обнаружили два пистолета Макарова.



