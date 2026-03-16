Авиакомпании Вьетнама с апреля урежут число рейсов из-за дефицита топлива

С апреля вьетнамским авиакомпаниям придется сократить число рейсов на фоне дефицита топлива из-за запрета его экспорта Китаем и Таиландом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Управления гражданской авиации Вьетнама и компаний-импортеров.

Более 2/3 потребляемого Вьетнамом авиакеросина — импорт, 60% которого поступает из Китая и Таиланда. Пекин с 11 марта ввел полный запрет на экспорт нефтепродуктов из КНР. Бангкок с 6 марта установил эмбарго на экспорт топочного мазута во все страны, за исключением Мьянмы и Лаоса. Поставки топлива сократил и Сингапур.

Управление гражданской авиации Вьетнама рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть планы полетов, особенно на внутренних направлениях, в сторону сокращения рейсов. Аэропортам ведомство поручило подготовить дополнительные места на летных полях для самолетов, которые из-за этого будут простаивать.

Главные авиаперевозчики Вьетнама — Vietnam Airlines и VietJet — отказались комментировать ситуацию. Крупнейшие игроки топливного рынка Вьетнама — компании Petrolimex и Skypec — заявили Управлению гражданской авиации, что могут гарантировать поставки топлива только на март.

Skypec призвала регулятор уже сейчас рассмотреть вопрос о сохранении только жизненно важных внутренних рейсов — на случай, если ближневосточный конфликт затянется.

