Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Авиакомпании Вьетнама с апреля урежут число рейсов из-за дефицита топлива

Global Look Press

С апреля вьетнамским авиакомпаниям придется сократить число рейсов на фоне дефицита топлива из-за запрета его экспорта Китаем и Таиландом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Управления гражданской авиации Вьетнама и компаний-импортеров.

Более 2/3 потребляемого Вьетнамом авиакеросина — импорт, 60% которого поступает из Китая и Таиланда. Пекин с 11 марта ввел полный запрет на экспорт нефтепродуктов из КНР. Бангкок с 6 марта установил эмбарго на экспорт топочного мазута во все страны, за исключением Мьянмы и Лаоса. Поставки топлива сократил и Сингапур.

Управление гражданской авиации Вьетнама рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть планы полетов, особенно на внутренних направлениях, в сторону сокращения рейсов. Аэропортам ведомство поручило подготовить дополнительные места на летных полях для самолетов, которые из-за этого будут простаивать.

Главные авиаперевозчики Вьетнама — Vietnam Airlines и VietJet — отказались комментировать ситуацию. Крупнейшие игроки топливного рынка Вьетнама — компании Petrolimex и Skypec — заявили Управлению гражданской авиации, что могут гарантировать поставки топлива только на март.

Skypec призвала регулятор уже сейчас рассмотреть вопрос о сохранении только жизненно важных внутренних рейсов — на случай, если ближневосточный конфликт затянется.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!