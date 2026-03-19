В саудовском порту остановили погрузку нефти после атаки

Погрузка нефти прекращена в порту Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

Отмечается, что последствия удара оказались минимальными.

Об атаке на порт стало известно утром 19 марта. По данным агентства, Янбу в настоящее время время является единственным пунктом для экспорта нефти королевства. Пока неизвестно, что именно было атаковано.

Associated Press писал, что удар также пришелся по нефтеперерабатывающему заводу Samref.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.