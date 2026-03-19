Турция изучает данные об атаке на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток»

Анкара изучает информацию об очередных атаках на «Турецкий поток»
В Анкаре изучают информацию об очередных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру «Турецкого потока». Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

«Изучаем информацию», — заявил собеседник агентства.

До этого в «Газпроме» заявили о новых атаках украинскими беспилотниками на объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в период 17-19 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность «Турецкого потока» и «Голубого потока».

12 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин провели телефонный разговор, в котором обсудили попытки атаки Киева на компрессионную станцию «Русская», относящуюся к инфраструктуре «Турецкого потока» на Кубани.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудной попытку Украины атаковать дронами станцию «Русская»

Ранее в Венгрии назвали «грубой атакой» на суверенитет нападение Украины на «Турецкий поток» .

 
