«Острый денежный голод»: в Госдуме назвали ошибочным прогноз о гиперинфляции

Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Российский Центробанк намеренно избегает инвестирования международных резервов внутри страны, сторонники этого подхода объясняют его риском гиперинфляции на фоне резкого роста денежной массы. Однако это ошибочный подход, так как в данный момент наблюдается острый денежный голод. Игнорирование этой проблемы – фундаментальная ошибка регулятора, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что международные резервы в принципе не могут инвестироваться внутри страны или существовать в форме нацвалюты, поэтому подобные обсуждения – безграмотны. В то же время любые масштабные инвестиции в данный момент гиперинфляцией России не грозят. Такой сценарий возможен лишь при условии, что к моменту роста денежной массы ее объем уже находится на избыточном или хотя бы достаточном уровне, чего нельзя сказать про текущую ситуацию, объяснил депутат.

«Однако сегодня в российской экономике наблюдается, наоборот, нехватка денежной массы. Как, собственно, и во все, так сказать, годы национального предательства, начиная с либеральных реформ 1992-го. У нас наблюдается острейшая нехватка денежной массы. У нас денежный голод», — подчеркнул Делягин, добавив, что игнорирование этого факта со стороны ЦБ – это фундаментальная ошибка.

Свое мнение он объяснил на простом примере, отметив, что ожирение и дистрофия не лечатся одним и тем же способом, поэтому обсуждать риски избыточной массы в отношении пациента, страдающего от недоедания, неразумно.

«Потому что принципиально разные условия. Принципиально разные болезни. Принципиально противоположные ситуации», — заключил парламентарий.

До этого аналитики ЦБ предупредили о риске гиперинфляции и снижения ВВП в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. Также подчеркивается, что мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате, два года цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Ранее стало известно, что международные резервы России сократились почти на $9 млрд.

 
