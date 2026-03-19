«Острый денежный голод»: в Госдуме назвали ошибочным прогноз о гиперинфляции

Российский Центробанк намеренно избегает инвестирования международных резервов внутри страны, сторонники этого подхода объясняют его риском гиперинфляции на фоне резкого роста денежной массы. Однако это ошибочный подход, так как в данный момент наблюдается острый денежный голод. Игнорирование этой проблемы – фундаментальная ошибка регулятора, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что международные резервы в принципе не могут инвестироваться внутри страны или существовать в форме нацвалюты, поэтому подобные обсуждения – безграмотны. В то же время любые масштабные инвестиции в данный момент гиперинфляцией России не грозят. Такой сценарий возможен лишь при условии, что к моменту роста денежной массы ее объем уже находится на избыточном или хотя бы достаточном уровне, чего нельзя сказать про текущую ситуацию, объяснил депутат.

«Однако сегодня в российской экономике наблюдается, наоборот, нехватка денежной массы. Как, собственно, и во все, так сказать, годы национального предательства, начиная с либеральных реформ 1992-го. У нас наблюдается острейшая нехватка денежной массы. У нас денежный голод», — подчеркнул Делягин, добавив, что игнорирование этого факта со стороны ЦБ – это фундаментальная ошибка.

Свое мнение он объяснил на простом примере, отметив, что ожирение и дистрофия не лечатся одним и тем же способом, поэтому обсуждать риски избыточной массы в отношении пациента, страдающего от недоедания, неразумно.

«Потому что принципиально разные условия. Принципиально разные болезни. Принципиально противоположные ситуации», — заключил парламентарий.

До этого аналитики ЦБ предупредили о риске гиперинфляции и снижения ВВП в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. Также подчеркивается, что мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате, два года цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Ранее стало известно, что международные резервы России сократились почти на $9 млрд.