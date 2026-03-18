Хуснуллин призвал активнее продавать госимущество

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026–2027 годах. Об этом пишет ТАСС.

«Все плановые поступления перевыполнены на 32%. Это хороший показатель, большая системна работа. Динамика привлечения доходов за последние три года у нас», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что несмотря на положительную динамику, «эту работу нужно очень усилить».

18 марта Хуснуллин также заявил, что капитализация России оценивается примерно в 900 триллионов рублей, примерно столько же стоит Нью-Йорк. Он отметил, что имущество являет собой налоговую базу. По его словам, сейчас ведется кадастрирование, также планируется подготовить налоговую базу и увеличить количество земли под строительство.

В январе вице-премьер также выразил обеспокоенность ожидаемыми показателями ввода жилья в стране в период с 2028 по 2029 годы.

Ранее вице-премьер допустил снижение объемов выдачи семейной ипотеки.