Власти России допустили снижение объемов выдачи семейной ипотеки

Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи семейной ипотеки после 1 февраля
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи семейной ипотеки после 1 февраля. Его слова передает ТАСС.

«Определенное снижение спроса и выдач кредитов по«Семейной ипотеке» после 1 февраля 2026 года произойдет, но мы смогли защитить средства граждан», — сказал он.

1 февраля вступят в силу изменения правил получения семейной ипотеки. Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что первым и самым главным нововведением является то, что теперь одна семья может оформить только одну семейную ипотеку.

Это правило перекрывает распространенную схему, когда муж и жена оформляли два отдельных льготных кредита. Параллельно введено требование об автоматическом участии супругов в качестве созаемщиков при заключении ипотечного договора.

Второе важное изменение — собственником или сособственником приобретаемого жилья должен быть тот, кто имеет право на семейную ипотеку, то есть отец или мать. Иные лица не могут быть собственниками целого жилого помещения.

Ранее россиян предупредили, какая недвижимость подорожает сильнее всего в 2026 году.
 
