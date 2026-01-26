Власти России допустили снижение объемов выдачи семейной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи семейной ипотеки после 1 февраля. Его слова передает ТАСС.

«Определенное снижение спроса и выдач кредитов по«Семейной ипотеке» после 1 февраля 2026 года произойдет, но мы смогли защитить средства граждан», — сказал он.

1 февраля вступят в силу изменения правил получения семейной ипотеки. Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал, что первым и самым главным нововведением является то, что теперь одна семья может оформить только одну семейную ипотеку.

Это правило перекрывает распространенную схему, когда муж и жена оформляли два отдельных льготных кредита. Параллельно введено требование об автоматическом участии супругов в качестве созаемщиков при заключении ипотечного договора.

Второе важное изменение — собственником или сособственником приобретаемого жилья должен быть тот, кто имеет право на семейную ипотеку, то есть отец или мать. Иные лица не могут быть собственниками целого жилого помещения.

