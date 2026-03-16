Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стоимость золота опустилась ниже $5 тыс. за унцию

Илья Наймушин/РИА Новости

Цена на золото впервые с 19 февраля опустилась ниже отметки в $5 тыс. (около 400,2 тыс. рублей) за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 02:20 мск стоимость драгметалла снизилась и составила $4969,52 за унцию. По состоянию на 02:30 мск, стоимость золота замедлила снижение до $4 993,54 за унцию.

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию.

Как объясняли эксперты, эти колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

В свою очередь начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отметил, что в ближайшее время стоимость золота может перешагнуть годовые максимумы и закрепиться на уровне выше $5 тыс. за тройскую унцию. Он считает сценарий наиболее вероятным в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее Центробанк России установил историческую цену на золото.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!