Стоимость золота опустилась ниже $5 тыс. за унцию

Золото на бирже Comex опустилось до $4969 за унцию

Цена на золото впервые с 19 февраля опустилась ниже отметки в $5 тыс. (около 400,2 тыс. рублей) за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 02:20 мск стоимость драгметалла снизилась и составила $4969,52 за унцию. По состоянию на 02:30 мск, стоимость золота замедлила снижение до $4 993,54 за унцию.

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию.

Как объясняли эксперты, эти колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

В свою очередь начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отметил, что в ближайшее время стоимость золота может перешагнуть годовые максимумы и закрепиться на уровне выше $5 тыс. за тройскую унцию. Он считает сценарий наиболее вероятным в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее Центробанк России установил историческую цену на золото.