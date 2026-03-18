Экономист объяснил, что может помешать ЦБ снизить ключевую ставку

Экономист Зайцев: Ближний Восток может помешать ЦБ снизить ключевую ставку
Невзирая на прогнозы большинства экспертов, ожидающих снижения ключевой ставки до 14,5-15%, Банк России на предстоящем заседании может оставить ее без изменений. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

Он пояснил, что на внешнем контуре на решение регулятора может повлиять конфликт на Ближнем Востоке, который существенно воздействует на товарные рынки. На внутреннем — пересмотр бюджетного правила, новые параметры которого пока не определены.

«Наиболее вероятным исходом, на мой взгляд, является сохранение текущего уровня ставки на мартовском заседании с упором на последующий анализ ситуации. Регулятору необходимо будет оценить, как в ближайшие месяцы будут развиваться макроэкономические показатели и тенденции инфляции в контексте новых вводных», — полагает эксперт.

Согласно прогнозам опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и финансовых аналитиков, ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14-15% годовых. По словам экспертов, инфляция и инфляционные ожидания замедляются, что может стать основанием для уменьшения ставки. Ожидается, что ставки по вкладам могут упасть уже в течение нескольких дней после заседания, а кредиты будут дешеветь медленнее.

