Россияне сняли со счетов более триллиона рублей за один месяц

Россияне в январе 2026 года сняли со счетов и банковских карт 1,6 трлн рублей, что стало максимальным показателем с марта 2022 года. Это подсчитало РИА Новости на основе данных Банка России.

По сравнению с предыдущими периодами объем снятия средств резко вырос. Последний раз сопоставимые значения фиксировались в марте 2022 года, когда россияне вывели около 2,2 трлн рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается и в зарубежных банках. По оценкам, в январе россияне сняли там около 240 млрд рублей.

Напомним, в России хотят ввести «период охлаждения» для снятия наличных в кассах, а также установить лимит на суточные переводы по NFC. Однако, как отмечал юрист Александр Хаминский, никакой пользы такие меры не принесут, а лишь усложнят жизнь и вызовут раздражение граждан.

По сути, МВД предлагает ограничить выдачу денег даже при личном обращении россиян — это потребует установления дополнительных жестких мер, клиенты банков столкнутся с массой трудностей, считает юрист.

Ранее финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег.