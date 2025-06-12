Юрист рассказала, что отбирают у должника при банкротстве

При банкротстве должник может лишиться единственного жилья, транспортных средств, акций и предметов роскоши, при этом одежду, мебель и продукты питания у него не отберут. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист московской коллегии адвокатов «Капитал», специалист в сфере банкротства Анастасия Борзикова.

«В случае признания гражданина банкротом его имущество включается в конкурсную массу и подлежит реализации с торгов в порядке, установленном законом о несостоятельности (банкротстве). В состав имущества, подлежащего изъятию, входят денежные средства на банковских счетах сверх суммы прожиточного минимума, установленного в регионе проживания должника, транспортные средства, за исключением предназначенных для инвалидов или ведения трудовой деятельности. Недвижимость, не являющаяся единственным пригодным для проживания жильем, предметы роскоши, ювелирные изделия, акции, доли в компаниях, а также имущество, используемое в предпринимательской деятельности. В случае если должник осуществлял сделки по отчуждению имущества в пределах трехлетнего периода: купли-продажи, дарения и иные, либо оно оформлено на третьих лиц, но приобретено на средства должника и имеется подтверждение этого обстоятельства, суд может признать такую сделку недействительной и включить такое имущество в конкурсную массу для обращения взыскания», — сказала Борзикова.

При этом предметы обычного домашнего обихода и вещи индивидуального пользования при банкротстве не изымаются.

«Это одежда, мебель, продукты питания, игрушки ребенка, предметы ухода за детьми, топливо, средства личной гигиены, а также профессиональные инструменты стоимостью до 10 тысяч рублей, необходимые для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, не подлежит взысканию единственное пригодное для проживания жилье, если оно не обременено ипотекой. Однако в случаях, когда площадь такой квартиры существенно превышает социальную норму, суд может удовлетворить ходатайство финансового управляющего о продаже недвижимости с условием приобретения альтернативного жилого помещения в том же населенном пункте, соответствующего установленным нормативам. При этом альтернативное жилье должно обеспечивать должнику и его семье минимально допустимые жилищные условия, и только при соблюдении этого требования возможно изъятие крупной жилплощади», — уточнила юрист.

Что касается индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то в рамках процедуры банкротства они несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, пояснила Борзикова.

«Разделения между предпринимательскими и личными активами не проводится: в конкурсную массу включается как имущество, непосредственно используемое в коммерческой деятельности, так и иное имущество физического лица, за исключением имущества, прямо изъятого из оборота или неприкосновенного по закону. После реализации имущества, включенного в конкурсную массу, финансовый управляющий производит расчет с кредиторами, включенными в соответствующий реестр, и направляет в суд ходатайство о завершении процедуры банкротства. Суд освобождает должника от удовлетворения суммы требований кредиторов, которую не удалось погасить за счет конкурсной массы», — заключила юрист.

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