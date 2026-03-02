Размер шрифта
Эксперт: цены на золото взлетят на фоне конфликта в Иране

Аналитик Соболев: конфликт на Ближнем Востоке задерет цены на долото до $5600
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В ближайшее время стоимость золота может перешагнуть годовые максимумы и закрепиться на уровне выше $5 тыс. за тройскую унцию. Такой сценарий ожидаем с учетом вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке, объяснил RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Если военная кампания США и Израиля против Ирана затянется, то торги в начале весны, вполне вероятно, закрепятся выше цены $5 тыс. за тройскую унцию», — считает аналитик.

По его мнению, цена, вероятно, превзойдет годовые максимумы и закрепится на уровне около $5,6 тыс. и выше.

Напомним, в начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5 000 за тройскую унцию. Как объясняли эксперты, эти колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

Россиянам ранее назвали оптимальный срок вложений в золото.

 
