В Сбере ожидают снижения ключевой ставки 20 марта

ЦБ на заседании в пятницу, вероятнее всего, снова снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«В пользу такого шага говорит динамика инфляции: в феврале и марте ее темпы вернулись к уровню около 4% в годовом выражении. Дополнительным аргументом стала ситуация в экономике. Данные за начало года и результаты опросов бизнеса указывают на то, что рост остается умеренным, а напряженность на рынке труда снижается», — отметил Рапохин.

Он также обратил внимание на возможные решения правительства в бюджетной сфере. Рапохин сказал, что власти, по всей видимости, рассматривают вариант снижения базовой цены бюджетного правила одновременно с сокращением бюджетных расходов в этом году. По словам стратега, это может дать экономике дополнительный дезинфляционный импульс.

При этом аналитик не исключил, что регулятор сделает свой дальнейший сигнал финансовому рынку более осторожным. Такой сценарий связан с резким ростом мировых цен на энергоносители, пояснил Рапохин. Если энергетический кризис затянется, это способно ускорить инфляцию в глобальной экономике, а затем отразиться и на внутренних ценах, уверен стратег.

В этом случае ЦБ, возможно, придется смягчать денежно-кредитную политику более медленно, чем предполагается сейчас.

По текущим оценкам ЦБ, ключевая ставка должна опуститься ниже 10% уже в следующем году. Однако внешние инфляционные риски могут скорректировать этот сценарий, заключил Рапохин.

