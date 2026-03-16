Россиянам рассказали, как правильно финансово планировать свадьбу

Эксперт Русяев: потребительский кредит на свадьбу становится главной ошибкой пар
Решение взять потребительский кредит для организации свадьбы является главной ошибкой многих пар, из-за которой молодожены рискуют столкнуться с финансовыми трудностями. Об этом газете «Известия» рассказал бизнес-консультант, основатель «Русяев клуба» Илья Русяев.

По словам эксперта, с каждым годом разрыв между желаниями пар и их реальными финансовыми возможностями увеличивается. На фоне этого молодожены начинают выбирать между скромным форматом свадьбы и заемными средствами.

Специалист отметил, что наиболее дорогой статьей расходов становится аренда площадки с банкетом, что составляет от 30 до 35% от общего бюджета. Флористика и декор занимают второе место по расходам. На оформление пары могут тратить до 26% от бюджета, а стоимость свежих цветов за последний год выросла на 12-13%.

При этом молодожены нередко недооценивают три основные статьи расходов, такие как техническое оснащение, развлекательная программа и алкоголь.

«Главная финансовая ошибка молодоженов заключается в том, что они берут потребительский кредит на торжество. <...> Кредит на праздник, в отличие от ипотеки, не создает никакого актива, который можно было бы реализовать», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал парам заранее фиксировать свой бюджет, расставляя приоритеты и заключая договоры с подрядчиками до того, как цены выросли. Если же ежемесячные выплаты по всем имеющимся кредитам превышают 30% общего дохода молодоженов, от заемных денег на свадьбу стоит отказаться, отдав предпочтение более камерному формату торжества.

Предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин до этого рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году камерная свадьба, рассчитанная на 20-30 человек, обойдется молодоженам в России примерно в 1,5 миллионов рублей. Это минимальная сумма для качественной организации свадьбы.

