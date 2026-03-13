Спрогнозированы ставки по кредитам после заседания ЦБ

Ставки по рыночной ипотеке достигнут 18-20% в среднем после заседания ЦБ 20 марта, а по потребительским кредитам — 21-24%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его мнению, ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%. Однако кредиты быстро не подешевеют, предупредил финансист.

«В начале апреля существенных изменений не произойдет. Рыночная ипотека останется в диапазоне 18-20%, потребкредиты - 21-24%. Банки крайне неохотно снижают ставки по займам вслед за ЦБ. Когда финал? Эра по-настоящему дорогих денег начнет уходить лишь в IV квартале 2026 года. Стратегия: Заемщикам сейчас стоит брать кредиты только в случае острой необходимости, ориентируясь на рефинансирование через 10-12 месяцев», — отметил Трепольский.

Консенсус-прогноз аналитиков к заседанию ЦБ — в материале «Газеты.Ru».

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

Ранее стало известно, когда кредиты подешевеют.