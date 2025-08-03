ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике

Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕК положительно оценила содержание соглашения. Фицо подчеркнул, что такие межгосударственные сделки, со страной, которая не является членом Евросоюза, на тему сотрудничества в атомной энергетике, должны, по внутренним правилам ЕС, пройти оценку на уровне объединения.

Премьер добавил, что со стороны США проект соглашения уже был одобрен, в ближайшее время его одобрит правительство Словакии. После подписания документа стороны должны будут заключить еще одно соглашение на строительство нового блока АЭС в поселке Ясловске-Богунице, добавил Фицо.

Премьер-министр Словакии ранее заявлял, что страна не поддержит инициативу ЕС по полному отказу от российского газа с 1 января 2028 года. Он назвал предложение санкцией, связанной с 18-м пакетом санкций против России, и подчеркнул, что голосование по этому пакету возможно только после оценки рисков для Словакии.

Ранее Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России.