На Западе рассказали о дальнейших шагах США в отношении российской нефти

FT: США не планируют вводить новые санкции против нефтяной отрасли РФ
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Власти США уведомили европейских коллег, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В течение прошедшей недели американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет», — говорится в сообщении.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
