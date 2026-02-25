Россиянам объяснили, как действовать при взломе аккаунта в мессенджере или соцсети

Пользователям, столкнувшимся со взломом своего аккаунта в мессенджере или социальной сети, важно быстро действовать, следуя нескольким рекомендациям. Об этом RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По словам специалиста, сразу после обнаружения взлома необходимо зайти в настройки безопасности и завершить все сеансы, активные на незнакомых устройствах. Затем нужно сменить пароль и подключить двухфакторную аутентификацию.

«Если есть подозрение на перехват сим-карты, например пропала связь или перестали приходить смс, то необходимо срочно связаться с оператором», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что сразу после восстановления доступа к своему аккаунту важно предупредить контакты о произошедшем, чтобы знакомые не стали жертвами мошенников.

В случае, если в результате взлома доступ к профилю оказался утрачен окончательно, необходимо воспользоваться официальной процедурой восстановления на официальном сайте сервиса, а также проверить устройство на наличие вредоносных приложений. Особенно важно это сделать, если ранее были установлены программы из неофициальных источников.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян до этого рассказал «Газете.Ru», что утекшие логины и пароли российских пользователей злоумышленники начинают использовать для взлома аккаунтов в среднем через семь дней после публикации. При этом, если скомпрометированные учетные данные относятся к корпоративной инфраструктуре, попытки несанкционированного доступа происходят уже через три дня.

Ранее россиянам объяснили, может ли дипфейк взломать Face (признан в РФ иностранным агентом) ID.