Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам объяснили, как действовать при взломе аккаунта в мессенджере или соцсети

Киберэксперт Зыков: сразу после обнаружения взлома аккаунта нужно сменить пароль
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Пользователям, столкнувшимся со взломом своего аккаунта в мессенджере или социальной сети, важно быстро действовать, следуя нескольким рекомендациям. Об этом RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По словам специалиста, сразу после обнаружения взлома необходимо зайти в настройки безопасности и завершить все сеансы, активные на незнакомых устройствах. Затем нужно сменить пароль и подключить двухфакторную аутентификацию.

«Если есть подозрение на перехват сим-карты, например пропала связь или перестали приходить смс, то необходимо срочно связаться с оператором», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что сразу после восстановления доступа к своему аккаунту важно предупредить контакты о произошедшем, чтобы знакомые не стали жертвами мошенников.

В случае, если в результате взлома доступ к профилю оказался утрачен окончательно, необходимо воспользоваться официальной процедурой восстановления на официальном сайте сервиса, а также проверить устройство на наличие вредоносных приложений. Особенно важно это сделать, если ранее были установлены программы из неофициальных источников.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян до этого рассказал «Газете.Ru», что утекшие логины и пароли российских пользователей злоумышленники начинают использовать для взлома аккаунтов в среднем через семь дней после публикации. При этом, если скомпрометированные учетные данные относятся к корпоративной инфраструктуре, попытки несанкционированного доступа происходят уже через три дня.

Ранее россиянам объяснили, может ли дипфейк взломать Face (признан в РФ иностранным агентом) ID.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!