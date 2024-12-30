В Чечне заявили, что приравняют нелегальных майнеров к террористам

В Чеченской Республике нелегальных майнеров, чья деятельность приводит к проблемам с электроснабжением, приравняют к террористам. Об этом заявил депутат Государственной думы, руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов, сообщает РИА Новости.

«В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию», — сказал парламентарий.

По его словам, майнеров приравняют к террористам, так как их действия наносят вред обществу.

В декабре правительство России приняло постановление, вводящее запрет «на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе в майнинг-пуле» с 1 января 2025-го до 2031 года. Добывать криптовалюту запретили в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Запретят майнинг и в некоторых районах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, правда, только на пике энергопотребления. В правительстве уточнили, что в 2025 году это период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.