Эксперт объяснил, с чем связан рост биткоина

Рост биткоина связан сразу с несколькими факторами — как внутри рынка криптовалют, так и в мировой экономике. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Главный драйвер — запуск спотового ETF на Ethereum от BlackRock со встроенным стейкингом. Институциональные деньги, которые заходят в этот продукт, не ограничиваются покупкой эфира и фактически разогревают весь крипторынок, включая биткоин», — отметил эксперт.

Кроме того, интерес к рисковым активам усилили восстановление фьючерсов на американские фондовые индексы, а также макроэкономическая ситуация, в том числе закрытие Ормузского пролива, добавил Шнейдерман.

2 марта цена биткоина впервые с 16 февраля преодолела отметку в $70 тыс. По состоянию на 19:46 по московскому времени, криптовалюта демонстрировала подъем на 5,72%, достигнув цены в $70 096.

Впрочем, аналитики полагают, что стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое — до уровня $33 тыс. Основной причиной падения эксперты называют глобальный режим risk-off, в котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

Ранее россиянам пообещали упрощение доступа к криптовалютам.