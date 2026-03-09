В РФ в три раза выросло число регионов со средней зарплатой от 150 тыс. рублей

ЕМИСС: в РФ число регионов со средней зарплатой от 150 тыс. рублей выросло до 12

Число российских регионов, где средняя заработная плата составляет 150 тыс. рублей и больше, в декабре 2025 года увеличилось до 12. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Лидером рейтинга по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате стала Москва, где этот показатель составил 288 524 рубля. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ (281 482 рубля) и Магаданская область (249 335 рублей). В Ямало-Ненецком автономном округе работники в среднем получают 216 795 рублей в месяц, а в Камчатском крае — 206 676 рублей.

Также в список вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха и Ненецкий автономный округ. Здесь средняя заработная плата достигает 199 885, 192 925 и 191 388 рублей соответственно. В Сахалинской области соответствующий показатель составляет 185 621 рубль, в Мурманской области — 181 140 рублей, в Санкт-Петербурге — 168 165 рублей и в Московской области — 156 426 рублей.

В декабре прошлого года количество регионов РФ со средней заработной платой от 150 тыс. рублей увеличилось на восемь по сравнению с ноябрем 2025 года. Тогда в список входили только Чукотка (211 768 рублей), Магаданская область (244 130 рублей), ЯНАО (157 915 рублей) и Москва (171 302 рубля).

8 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на статистические данные сообщили, что Республика Ингушетия по итогам декабря 2025 года стала российским регионом с наибольшим ростом зарплат. Заработные платы в этом субъекте увеличились на 25% по сравнению с декабрем 2024 года. В тройку также попали Курская и Саратовская области с показателями в 21% и 19% соответственно.

Ранее в РФ рекордно выросла средняя зарплата.