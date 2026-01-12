Размер шрифта
«Уже хорошо в текущих условиях»: экономист оценил стагнацию в России

«БКС»: стагфляция в России — уже хорошо, демография тормозит рост ВВП на 1%
Слабые темпы роста российской экономики (стагнация) в текущих условиях — это уже хорошо. В России сложная демография, которая вычитает из роста валового внутреннего продукта около 1%, сказал «Газете.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Статистика Росстата и предварительные индикаторы показывают, что к концу года экономика России подошла почти вплотную к фазе застоя. Основной драйвер роста ВВП — потребительские расходы — заметно ослаб, что стало одним из ключевых факторов замедления, сообщила газета «Коммерсантъ».

«Стагнация — не рецессия, слабые темпы роста в нынешней ситуации и при текущих реальных ставках — уже хорошо. Помимо ставок, у нас сложная демография, которая вычитает около 1% из роста ВВП. По поводу качества роста экономики можно спорить. Однородностью по секторам похвастаться мы не можем. С учетом текущего рынка труда стагфляция нам не грозит, а чтобы ее избежать в перспективе, надо сохранять жесткую денежно-кредитную политику, возвращать инфляцию к цели, далее разбираться с экономическим ростом и распределением ресурсов в соответствии с приоритетами, сокращать субсидии», — отметил Федоров.

По его словам, в России стоит задуматься об эффективности льгот: льготы для малого и среднего бизнеса порезали, но этот сектор был важной опорой для экономики в уже далеком ковидном 2020 году. Возможно, Минфину придется вернуться в будущем к стимулированию этого сектора экономики, считает Федоров.

По его прогнозу, темп роста зарплат россиян в 2026 году замедлится и в номинальном, и в реальном выражении. Это приведет к замедлению роста расходов и депозитов населения, добавил экономист. Граждане сделали хорошую финансовую подушку, которая будет поддерживать потребление в случае, если все будет плохо, подчеркнул эксперт. Потребительские привычки сильны, и обычно потребление вытягивает экономики, пояснил Федоров. Он полагает, что в 2026 году будет оптимизация расходов населения, но не ждет провала.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что накачивание экономики деньгами с помощью дешевых кредитов ведет к стагфляции экономики. 

