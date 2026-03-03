Размер шрифта
Общество

В России предложили вернуть традицию Юрьева дня

Стерлигов призвал возродить крепостную практику смены работы на Юрьев день
Илья Питалев/РИА Новости

Россиянам надо разрешать увольняться только один раз в году — в Юрьев день 26 ноября/9 декабря в XI–XVII веках знаменовало завершение сельскохозяйственных работ и было единственным временем в году, когда крестьяне могли перейти к другому помещику, уплатив «пожилое» — налог за проживание. С 1590-х годов такие переходы запретили, что породило поговорку «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Таким мнением с «Абзацем» поделился бизнесмен Герман Стерлигов.

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году», — пояснил предприниматель.

По мнению Стерлигова, такое ограничение пойдет на пользу прежде всего молодым людям, научив их более ответственному отношению к работе, которую они слишком часто меняют, и собственной жизни.

«Тратят время жизни на то, что бегают по разным работам. <...> Пришли — и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально», — убежден бизнесмен.

Это не первая эпатажная идея Стерлигова: он, например, предлагал применять высшую меру наказания к осужденным за преступления, связанные с наркотиками, и меняться работой, чтобы быстрее добираться до нее из дома.

Ранее Стерлигов стал кандидатом на антипремию «Почетный академик ВРАЛ» за вклад в распространение лженаучных идей.

 
Теперь вы знаете
