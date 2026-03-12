В Минэкономразвития оценили потери турбизнеса из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потери российской туристической отрасли из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются в семь миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает пресс-служба Минэка.

При этом он отметил, что туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца.

«Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли, совокупные потери которой мы оцениваем в семь миллиардов рублей», — отметил Решетников.

12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит компенсировать потери, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее россиянин рассказал, как два часа просидел в самолете в Дубае из-за дрона.