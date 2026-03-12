Размер шрифта
В российском регионе число банкротств граждан выросло на треть

В Татарстане в 2025 году число банкротств граждан выросло на 30%
Shutterstock/Champion studio

В 2025 году в Татарстане число банкротств граждан выросло на 29–30%, количество обращений достигло 12 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра юстиции республики Максим Боровков. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

Он отметил, что банкротство физических лиц — единственная судебная категория, «которая с момента принятия ежегодно неизменно дает кратный прирост».

«Если говорить о первых пяти годах [действия закона] — рост поступления заявлений о признании банкротом граждан был порядка 50-70 процентов по стране, сейчас он по стране в районе 20-30 процентов», — рассказал он.

При этом в большинстве случаев в банкротстве заинтересован сам должник, поскольку таким образом можно освободиться от обязательств. Однако процедура влечет за собой ряд последствий, среди которых испорченная кредитная история, добавил Боровков.

Институт личного банкротства действует в России с октября 2015 года.

Как отмечала в интервью «Газете.Ru» руководитель юридического отдела Stepanov Group Виктория Алексеева, при грамотном сопровождении и добросовестном поведении должника в ходе процедуры банкротства можно не только списать значительную часть долгов, но и минимизировать потери имущества.

Ранее россиян предупредили об изменении правил выдачи быстрых займов.

 
