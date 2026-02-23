Россиян предупредили об изменении правил выдачи быстрых займов

Жители России с 1 марта текущего года больше не смогут получить быстрый займ без биометрической идентификации. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

По ее словам, весной в силу вступит изменение, согласно которому микрофинансовые организации (МФО) для выдачи онлайн-займа будут обязаны проводить идентификацию или аутентификацию клиента с использованием биометрической системы.

«Для заключения договора именно в электронной форме организация больше не вправе ограничиваться проверкой паспортных данных и кодом из СМС. Электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате», — отметила экономист.

Как она сказала, для микрокредитных компаний аналогичные правила введут только через год — 1 марта 2027 года. При этом новация пока не коснется договоров займа, которые заключаются оффлайн.

20 февраля газета «Известия» сообщила, что около четверти российских МФО могут уйти с рынка из-за скорого вступления в силу новых требований закона, обязывающих организации подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Данная мера направлена на борьбу с мошенниками, которые будут лишены возможности получать быстрые займы без ведома граждан.

