В ЕК рассказали, кто будет принимать решение об использовании кризисных запасов нефти

ЕК: страны ЕС будут сами принимать решение по кризисным запасам нефти

Страны Евросоюза будут самостоятельно принимать решение о задействовании кризисных запасов нефти в соответствии с национальной ситуацией. Об этом рассказала представитель пресс-службы главы Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

При этом она уточнила, что заседание специальной кризисной группы по нефти 12 марта не выявило какого-либо дефицита нефти на территории объединения. Было решено пока не согласовывать каких-либо коллективных мер.

Незадолго до этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что для восстановления нормального уровня экспорта нефти из стран Персидского залива после окончания войны США, Израиля и Ирана могут потребоваться месяцы.

11 марта Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в США допустили крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном.