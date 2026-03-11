Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

S&P Global оценило, сколько продлится интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке

S&P Global: интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке продлится до 4 недель
Hussein Malla/AP

Интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке продлится до четырех недель, эскалация не критична для банковских систем региона. Об этом заявило международное рейтинговое агентство S&P Global, передает РИА Новости.

«Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает, что военное противостояние будет относительно кратковременным, а его наиболее интенсивная фаза продлится около двух-четырех недель... Мы не исключаем сценарий умеренного оттока внешнего капитала, который, по нашему мнению, большинство банковских систем смогут выдержать», — говорится в прогнозе.

Агентство считает, что банковские системы Бахрейна и Катара имеют самую большую чистую внешнюю задолженность в странах Персидского залива и могут потребовать некоторой внешней или государственной поддержки в случае значительного оттока капитала. Банковские секторы других стран региона являются более устойчивыми к крупному оттоку средств при условии краткосрочности конфликта, добавили там.

10 марта советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что атаки на энергетические объекты в регионе Персидского залива могут иметь серьезные последствия для международной экономики.

Ранее фон дер Ляйен назвала ошибкой возможный возврат к российским энергоресурсам.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!