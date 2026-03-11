S&P Global оценило, сколько продлится интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке

Интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке продлится до четырех недель, эскалация не критична для банковских систем региона. Об этом заявило международное рейтинговое агентство S&P Global, передает РИА Новости.

«Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает, что военное противостояние будет относительно кратковременным, а его наиболее интенсивная фаза продлится около двух-четырех недель... Мы не исключаем сценарий умеренного оттока внешнего капитала, который, по нашему мнению, большинство банковских систем смогут выдержать», — говорится в прогнозе.

Агентство считает, что банковские системы Бахрейна и Катара имеют самую большую чистую внешнюю задолженность в странах Персидского залива и могут потребовать некоторой внешней или государственной поддержки в случае значительного оттока капитала. Банковские секторы других стран региона являются более устойчивыми к крупному оттоку средств при условии краткосрочности конфликта, добавили там.

10 марта советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что атаки на энергетические объекты в регионе Персидского залива могут иметь серьезные последствия для международной экономики.

