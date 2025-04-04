Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обновят дизайн некоторых банкнот

Центробанк России обновит дизайн банкнот номиналом 50 и 500 рублей
close
Depositphotos

Банк России начал работать над обновлением дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в следующем году приступит к работе над купюрами номиналом 10 и 50 рублей. Об этом в беседе с «Интерфакс» сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

Он напомнил, что сроки выпуска в обращение модернизированных купюр этих номиналов сдвинулись. Это произошло из-за того, что ЦБ изменил подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов, пояснил зампред.

«Планируем выпустить их до 2028 года», — сказал он.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Эксперт также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов, — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

Ранее Банк России объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами