В России обновят дизайн некоторых банкнот

Банк России начал работать над обновлением дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в следующем году приступит к работе над купюрами номиналом 10 и 50 рублей. Об этом в беседе с «Интерфакс» сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.

Он напомнил, что сроки выпуска в обращение модернизированных купюр этих номиналов сдвинулись. Это произошло из-за того, что ЦБ изменил подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов, пояснил зампред.

«Планируем выпустить их до 2028 года», — сказал он.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Эксперт также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов, — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

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