Аналитик объяснила рост популярности коротких вкладов у россиян

Около половины депозитов в 2025 году пришлись на вклады на срок от трех до шести месяцев. Такая популярность связана с сопоставимой доходностью и возможностью оперативнее реагировать на все изменения ставок. Об этом «Известиям» сообщила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Специалист отметила, что, согласно данным Банка России, со второго квартала 2025 года половина депозитов физических лиц приходилась на вклады, срок которых составлял от 91 до 180 дней. Доходность по коротким депозитам совпадала с доходностью более длинных вкладов сроком от полугода. При этом меньшие сроки депозитов дают возможность быстрее реагировать на изменения процентных ставок в экономике.

Аналитик подчеркнула, что вклады на короткие сроки предоставлять большую гибкость и быстрый доступ к денежным средствам, в то время как долгосрочные чаще обеспечивают более высокую фиксированную ставку, ограничивая при этом ликвидность.

По прогнозам эксперта, к концу 2026 года ключевая ставка снизится до 12%, в результате чего ставки по депозитам тоже начнут снижаться.

«Поэтому инвестору разумно фиксировать текущие высокие доходности на длительный срок», — отметила она.

До этого инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин говорил, что постепенное снижение ключевой ставки приводит к плавному уменьшению доходности банковских вкладов, но массового ухода средств из депозитов пока не происходит.

Ранее россиянам посоветовали открыть несколько вкладов на разные сроки.