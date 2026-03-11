Названо самое выгодное время для весеннего отпуска

При планировании отпуска в весной важно определить его задачу. С помощью отдыха в этот сезон можно получить как экономическую выгоду, так и максимально длинный отдых благодаря праздникам. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат отметил, что с материальной точки зрения самым удачным месяцем для отпуска весной является апрель.

«В месяце с большим числом рабочих дней один отпускной день в среднем замещает меньшую долю обычной зарплаты за месяц. В 2026 году при пятидневной неделе в марте 21 рабочий день, в апреле — 22, в мае — 19. По этой причине май чаще всего оказывается самым дорогим месяцем для отпуска с точки зрения потери обычных рабочих дней, а апрель дает более мягкий вариант», — объяснил он.

Тем, кто хочет получить максимально длинный отдых, Говырин посоветовал брать отпуск в период с 4 по 8 мая. Это время является коротким рабочим промежутком между федеральными выходными, которые пройдут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

При этом депутат подчеркнул, что праздничные дни, 1 и 9 мая, оказавшиеся в отпускном периоде, не включаются в количество календарных дней отпуска.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого говорила, что иногда после возвращения из отпуска сотрудники испытывают не прилив сил, а раздражение, усталость и эмоциональное выгорание. По ее словам, причиной такого состояния становится «синдром упущенных каникул», из-за которого даже во время отдыха человек продолжал находиться в режиме стресса.

