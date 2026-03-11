Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Эксперт оценил планы IEA высвободить крупнеший запас нефти

Энергетик Митрахович: решение IEA по запасам нефти даст лишь временный эффект
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Tsargrad.tv оценил планы Международного энергетического агентства (IEA) высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По словам специалиста, такой шаг может дать лишь временный эффект.

«Да, у импортеров нефти, например у США, есть крупные запасы. <...> Они действительно могут выплеснуть часть этих резервов на рынок, чтобы сгладить скачки цен. Но это работает, только если кризис временный и ограничен, например, несколькими неделями. Если же, к примеру, Ормузский пролив перекроют на месяц и дольше — эти запасы быстро исчерпаются», — объяснил Митрахович.

Что касается стран-экспортеров, в том числе России, — им нет необходимости хранить большие запасы нефти, поскольку они могут в любой момент нарастить добычу, добавил он.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, IEA может вывести на рынок больше 182 миллионов баррелей нефти.

Уточняется, что инициативу обсудили 10 марта на экстренном совещании представители 32 стран, входящих в агентство. Там рассматривались меры по стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!