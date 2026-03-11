Эксперт оценил планы IEA высвободить крупнеший запас нефти

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Tsargrad.tv оценил планы Международного энергетического агентства (IEA) высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По словам специалиста, такой шаг может дать лишь временный эффект.

«Да, у импортеров нефти, например у США, есть крупные запасы. <...> Они действительно могут выплеснуть часть этих резервов на рынок, чтобы сгладить скачки цен. Но это работает, только если кризис временный и ограничен, например, несколькими неделями. Если же, к примеру, Ормузский пролив перекроют на месяц и дольше — эти запасы быстро исчерпаются», — объяснил Митрахович.

Что касается стран-экспортеров, в том числе России, — им нет необходимости хранить большие запасы нефти, поскольку они могут в любой момент нарастить добычу, добавил он.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, IEA может вывести на рынок больше 182 миллионов баррелей нефти.

Уточняется, что инициативу обсудили 10 марта на экстренном совещании представители 32 стран, входящих в агентство. Там рассматривались меры по стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

