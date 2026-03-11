«Домклик» не будет повышать цены на объявления

Цифровой сервис «Домклик» не будет повышать цены на размещение объявлений и сохранит прежние тарифы. Об этом сообщает Telegram-канал «Домклик PRO».

В сервисе пояснили, что они решили сохранить тарифы, чтобы пользователи могли «планировать бюджет сегодня и работать с уверенностью завтра».

«Рынок меняется, цены корректируются — мы сохраняем прежние тарифы на размещение объявлений. Это решение команда «Домклик» приняла в начале 2026 года, чтобы вы могли планировать бюджет сегодня и работать с уверенностью завтра», — сказано в посте.

В феврале Telegram-канал «Домострой» сообщал, что ЦИАН снова поднял тарифы и с марта увеличил стоимость платного продвижения объявлений о продаже жилья. Изменения коснулись более 160 городов и регионов. В Москве цена выросла в среднем на 21%, в Ленинградской области — на 18%, а в Новосибирске — на 24%. Причем это было второе подорожание за последние два месяца – перед этим цены повышались 13 января.

Также в марте сообщалось, что группа ЦИАН свернула работу своей финансовой платформы для ипотечных сделок.

