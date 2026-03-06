Размер шрифта
ЦИАН отказался от финансовой платформы для ипотечных сделок

«Домострой»: ЦИАН закрыл финансовую платформу для ипотечных сделок
Нина Зотина/РИА «Новости»

Группа ЦИАН свернула работу своей финансовой платформы для ипотечных сделок. Дочерняя компания группы — «Финансовая платформа» — добровольно вышла из реестра операторов финансовых платформ ЦБ, хотя сервис подбора ипотечных программ на сайте продолжит работать. Об этом написал Telegram-канал «Домострой».

Структура ЦИАНа получила статус оператора финансовой платформы в 2023 году. Этот механизм позволял пользователям дистанционно оформлять ипотеку через инфраструктуру финансового маркетплейса. Теперь все действующие договоры между платформой, банками и клиентами будут прекращены. В компании объяснили закрытие финансовой платформы для ипотечных сделок сменой технологического решения, которое используется для подбора и удаленного получения ипотеки. Иными словами, сам подбор программ останется, однако функционировать он будет уже без статуса финансовой платформы.

В посте говорится, что этот шаг можно рассматривать как еще один признак охлаждения ипотечного финтеха: несколько лет назад рынок рассчитывал, что маркетплейсы недвижимости смогут занять заметное место в онлайн-оформлении жилищных кредитов и взять на себя часть сделки. Однако на практике такая модель, судя по всему, оказалась сложной с точки зрения экономики. Ключевая роль в ипотеке по-прежнему остается у банков, а платформенные решения пока не смогли в полной мере изменить эту конструкцию.

Ранее сообщалось, что ЦИАН второй раз за два месяца повышает цены.

 
