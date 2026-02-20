Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

ЦИАН второй раз за два месяца повышает цены

ЦИАН повысит цены в Москве на 21%, а в Ленинградской области — на 18% с марта
ЦИАН

ЦИАН снова поднимает тарифы. Сервис с марта увеличит стоимость платного продвижения объявлений о продаже жилья. Это уже второе подорожание за последние два месяца: предыдущее повышение вводили 13 января, сообщил Telegram-канал «Домострой».

Изменения затронут более 160 городов и регионов. В Москве цена продвижения в среднем вырастет на 21%, в Ленинградской области — на 18%, в Новосибирске — на 24%.

При этом на рынке недвижимости звучит скепсис: по словам экспертов, платные инструменты не дают гарантии, что квартира будет продана.

«По сути, пользователь платит за «движение» объявления — его поднимают в поиске, оно получает больше просмотров, появляются звонки и сообщения. Однако такой цикл может тянуться сколько угодно, если фундаментальные проблемы объекта не решены: цена завышена, место неудобное, состояние требует ремонта. В результате в выигрыше остаются прежде всего площадки: они зарабатывают на продвижении и подталкивают пользователей покупать новые платные опции, особенно когда у тех не хватает опыта, чтобы трезво оценить причины слабого спроса», — пишет автор поста.

Ранее сообщалось, что аренда в Москве стала рекордно дорого обходиться жителям столицы.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!