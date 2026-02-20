ЦИАН второй раз за два месяца повышает цены

ЦИАН повысит цены в Москве на 21%, а в Ленинградской области — на 18% с марта

ЦИАН снова поднимает тарифы. Сервис с марта увеличит стоимость платного продвижения объявлений о продаже жилья. Это уже второе подорожание за последние два месяца: предыдущее повышение вводили 13 января, сообщил Telegram-канал «Домострой».

Изменения затронут более 160 городов и регионов. В Москве цена продвижения в среднем вырастет на 21%, в Ленинградской области — на 18%, в Новосибирске — на 24%.

При этом на рынке недвижимости звучит скепсис: по словам экспертов, платные инструменты не дают гарантии, что квартира будет продана.

«По сути, пользователь платит за «движение» объявления — его поднимают в поиске, оно получает больше просмотров, появляются звонки и сообщения. Однако такой цикл может тянуться сколько угодно, если фундаментальные проблемы объекта не решены: цена завышена, место неудобное, состояние требует ремонта. В результате в выигрыше остаются прежде всего площадки: они зарабатывают на продвижении и подталкивают пользователей покупать новые платные опции, особенно когда у тех не хватает опыта, чтобы трезво оценить причины слабого спроса», — пишет автор поста.

