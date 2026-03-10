Размер шрифта
Россияне стали реже покупать кофе навынос

«Ъ»: в России снизился объем продаж кофе навынос
С начала года в России снижаются продажи горячего кофе навынос. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что в январе-феврале объем продаж кофе навынос снизился на 3% по сравнению с 2025 годом. При этом в денежном выражении показатель вырос на 8%, достигнув 233 рублей.

Авторы публикации отмечают, что причиной снижения объемов продаж кофе навынос стали погодные условия и большое количество праздничных и выходных дней. К тому же, часть кофеен, не выдержавшая конкуренции, закрылась. Эксперты подчеркивают, что среди россиян также растет популярность домашнего приготовления кофе.

Вместе с тем спрос на кофе в точках самообслуживания вырос. Таким образом россияне переходят на более дешевый кофе из автоматов.

6 февраля агентство Reuters писало, что мировые цены на кофе снижаются на фоне ожиданий высокого урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером кофе в мире.

Фьючерсы на кофе сорта арабика по итогам торгов в Нью-Йорке накануне подешевели на 0,2% до $3,0785 за фунт. Это минимум за пять месяцев.

Ранее россиянам рассказали, из чего формируется стоимость чашки кофе.

 
