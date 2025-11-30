На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, из чего формируется стоимость чашки кофе

Эксперт Юшин: Россия покупает кофе в основном у Вьетнама и Бразилии
Для многих жителей городов утренний кофе — уже сложившийся ритуал. Но что именно определяет конечную стоимость напитка? Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Юшин, директор цепочки поставок компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti.

«Основу цены закладывает стоимость зеленого зерна, которую формирует сложная цепочка факторов. Россия покупает кофе в основном у Вьетнама и Бразилии. Его цена формируется под влиянием мирового спроса и предложения, текущих запасов, прогнозов урожайности и политики крупных игроков, таких как США и ЕС, которые вводят пошлины и экологические стандарты. Ситуация на рынке остается очень изменчивой: если несколько лет назад фьючерс на кофе стоил около 200 центов за фунт, то в этом году он достигал 440 центов, и значительного снижения цен в ближайшее время не ожидается», — объяснил он.

Немалую роль играют и более приземленные, но столь же важные вещи: стоимость логистики, которая зависит от удаленности поставщика и цен на фрахт, а также специфика происхождения. Например, эфиопский или кенийский высокогорный кофе из-за сложных условий выращивания традиционно дороже бразильского.

«Когда зерно попадает к производителю-обжарщику, к его стоимости добавляются расходы на промышленное оборудование, энергоносители, аренду и оплату труда квалифицированных специалистов. Качественная обжарка — это целая наука, требующая строгого контроля на всех этапах: от очистки и калибровки до дегустации и упаковки. Чтобы сохранить аромат и свежесть, обжаренный кофе упаковывают в дорогостоящую многослойную упаковку, которая создает барьер для кислорода. Без такой упаковки вкусо-ароматические свойства продукта могут быстро ухудшиться», — добавил эксперт.

Если же говорить о чашке кофе из кофейни, то здесь в цену напитка закладывается еще больше составляющих. Помимо самих зерен, это стоимость молока, сиропов и других расходников, аренда помещения — особенно значимая статья в крупных городах —, заработная плата бариста и обслуживание сложного оборудования. Именно поэтому кофейне для поддержания стабильных цен необходим постоянный поток гостей. В итоге цена чашки — это ещё и плата за комфортное пространство, где можно приятно провести время.

«Этим же объясняется и разница в стоимости разных напитков в меню. Простой фильтр-кофе обходится дешевле из-за меньшего расхода зерна, а молочные напитки, такие как латте или капучино, дороже, поскольку в их себестоимость входит значительный объем молока и более сложный процесс приготовления», — рассказал Юшин.

Так, цена за чашку кофе — это результат длинной цепочки труда. В ней участвуют фермеры на другой стороне планеты, технологи, создающие идеальный профиль обжарки, и бариста, который готовит напиток, способный задать тон всему вашему дню. Это сложный продукт, в стоимость которого заложены глобальные рынки, современные технологии и создание комфорта для потребителя.

Ранее россиянам объяснили, в чем разница капучино за 150 и 450 рублей.

