Дмитриев высказался о возможном использовании нефти из резервов G7

Возможное использование нефти из стратегического резерва «Большой семерки» (G7) — хорошая, но временная мера. Таким мнением поделился в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Незадолго до этого Financial Times писала о том, что министры финансов стран-участниц G7 в ходе экстренного совещания 9 марта обсудят возможное совместное использование запасов нефти, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

«Хорошая, но очень временная мера», — прокомментировал Дмитриев инициативу.

Цена нефти Brent достигла максимума с июля 2022 года — $119 за баррель. Рост, превысивший 20–50% за короткий срок, вызван обострением конфликта на Ближнем Востоке, ударами по нефтяной инфраструктуре и рисками блокировки Ормузского пролива, через который идут поставки.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Дмитриев заявил, что с повышением цен на нефть «голос России звучит громче».