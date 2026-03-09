Размер шрифта
Шведский банк ограничил оплату виз в Россию с эстонских карт

Shot: Швеция запретила жителям Эстонии оплачивать визу в Россию
Global Look Press

Один из крупнейших шведских банков Swedbank запретил жителям Эстонии оплачивать визы в Россию. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что банк ввел санкции с 1 марта. Оплата не проходит у держателей прибалтийских карт. Через банки Польши, Германии, Чехии и Венгрии платеж проходит.

«В поддержке Swedbank уверяют, что такой шаг сделали из-за правительства Эстонии, которое якобы запрещает своим гражданам оплачивать российские электронные визы», — говорится в публикации.

23 февраля сотни эстонцев выстроились в длинные очереди на границе, чтобы попасть в Россию. Люди стояли по семь-девять часов на морозе, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт (КПП).

Отмечается, что причиной большой «человеческой пробки» стал указ властей Эстонии, которые с 24 февраля разрешили пересекать границу с Россией только днем. Ограничения в том числе коснутся вечерних и ночных рейсов автобусов, следующих по маршруту Таллин — Петербург. Из-за новых правил работы КПП многие эстонцы заранее озадачились вопросом перехода границы, говорится в публикации.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны можно улететь без визы в 2026 году.

 
