Турбизнес пожаловался на колоссальные убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

РСТ: туротрасль нуждается в господдержке из-за убытков на фоне конфликта в Иране
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке перекрыл поток туристов в страны Персидского залива, россиянам советуют отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. Это грозит огромными убытками турбизнесу, который теряет половину сезона, рассказали эксперты отрасли в беседе с 360.ru.

Как отметил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, на данном этапе для индустрии самой главной проблемой стала невозможность планирования.

«Возможно, ситуация как-то изменится в ближайшие пару-тройку недель и можно будет туда поехать на майские праздники, у нас уже продано довольно большое количество туров на этот период. Но пока это непонятно», — пояснил он.

Обычно рейсы аннулируются в перспективе ближайших 10 дней. Важно учесть, что Турция, ОАЭ и Египет – это топ-3 самых популярных у россиян стран для отдыха. Причем ОАЭ – это безусловный лидер, что подтверждается большим количеством россиян, которые не могут сейчас вернуться, заявил член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«То есть из 23 тысяч туристов в странах Персидского залива около 20 тысяч находится в ОАЭ, это посчитало Минэкономразвития», — подчеркнул он.

Зимой на ОАЭ, по его словам, приходится до 30% турпотока, поэтому сложившаяся ситуация – это удар по отрасли, которая не сможет обойтись без поддержки Минэкономразвития. С этим согласился Арутюнов – он пояснил, что туроператоры теряют самые высокие даты, которые обычно выпадают на 8 Марта, детские каникулы и майские праздники.

«Так что этот конфликт окажет огромное негативное влияние на туротрасль», — подчеркнул эксперт, добавив, что из-за аннулирования путевок и остановки продаж бизнес уже несет колоссальные убытки.

Ассоциация туроператоров России до этого сообщила, что совокупные затраты российских туроператоров на содержание застрявших на Ближнем Востоке туристов составляют в среднем более 500 миллионов рублей в день. Расходы приходятся на размещение, питание и трансферы десятков тысяч туристов, которые не могут вылететь домой. Суммарные затраты на оплату продления проживания и других услуг с 28 февраля по 5 марта составляют более 2,5 млрд рублей.

Авиакомпания ранее не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.

 
