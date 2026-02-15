Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Стало известно, кто продал Эпштейну особняк в Нью-Йорке, куда он водил несовершеннолетних

РИА: Эпштейн купил особняк в Нью-Йорке у экс-главы Victoria's Secret за $20
US Attorney Office/Global Look Press

Американский финансист Джеффри Эпштейн купил свой скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего владельца и директора Victoria«s Secret Лесли Векснера всего за $20. Об этом пишет РИА Новости, изучив обнародованные минюстом США материалы.

Речь идет о семиэтажном здании на Восточной 71-й улице в Нью-Йорке, которое фигурировало в деле Эпштейна как одно из мест преступлений, куда он приводил несовершеннолетних девушек. В особняке около 40 комнат, включая 10 спален и 15 ванных. Окна здания выходят на Центральный парк.

Как стало известно агентству, Векснер купил это здание в 1989 году за $13,2 млн, затем провел масштабную реконструкцию, но так и не проживал там. Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан сообщил следствию, что в 1993 году он продал особняк Эпштейну за символическую сумму в $20.

Эпштейн проживал в своем «греховном» особняке с середины 1990-х годов. Формально право собственности на здание было оформлено на его компанию лишь в 2011 году. В марте 2021 года, уже после кончины финансиста, особняк продали за $51 млн. Вырученные деньги направили на выплату компенсаций пострадавшим.

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой особняк в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что россияне знают о деле Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!