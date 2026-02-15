Стало известно, кто продал Эпштейну особняк в Нью-Йорке, куда он водил несовершеннолетних

Американский финансист Джеффри Эпштейн купил свой скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего владельца и директора Victoria«s Secret Лесли Векснера всего за $20. Об этом пишет РИА Новости, изучив обнародованные минюстом США материалы.

Речь идет о семиэтажном здании на Восточной 71-й улице в Нью-Йорке, которое фигурировало в деле Эпштейна как одно из мест преступлений, куда он приводил несовершеннолетних девушек. В особняке около 40 комнат, включая 10 спален и 15 ванных. Окна здания выходят на Центральный парк.

Как стало известно агентству, Векснер купил это здание в 1989 году за $13,2 млн, затем провел масштабную реконструкцию, но так и не проживал там. Согласно документу ФБР от 16 июля 2019 года, бывший телохранитель Векснера Ричард Адриан сообщил следствию, что в 1993 году он продал особняк Эпштейну за символическую сумму в $20.

Эпштейн проживал в своем «греховном» особняке с середины 1990-х годов. Формально право собственности на здание было оформлено на его компанию лишь в 2011 году. В марте 2021 года, уже после кончины финансиста, особняк продали за $51 млн. Вырученные деньги направили на выплату компенсаций пострадавшим.

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой особняк в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно, что россияне знают о деле Эпштейна.