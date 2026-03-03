Цукерберг с женой купили рекордно дорогой дом в «бункере миллиардеров»

Создатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан купили особняк за $170 млн в Майами на частном острове Индиан-Крик Indian Creek Village — искусственный остров в заливе Бискейн (Флорида), известный как «бункер миллиардеров». Это один из самых эксклюзивных закрытых жилых районов США с 41 поместьем, круглосуточной частной охраной, собственным полем для гольфа, где проживают Джефф Безос, Иванка Трамп и другие знаменитости в заливе Бискейн и тем самым побили рекорд по цене недвижимости в округе Майами-Дейд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных о сделке источника.

Предыдущий рекорд продажной стоимости жилья в Майами — $120 млн — был поставлен в 2025 году при продаже особняка российского бизнесмена Владислава Доронина на острове Стар-Айленд.

До Цукерберга владельцем дома являлся известный пластический хирург Аарон Роллинз, прославившийся благодаря разработанной им процедуре AirSculpt — малоинвазивному аналогу липосакции, не требующему анестезии.

Цукерберг, состояние которого оценивается в $231 млрд, стал очередным миллиардером из Силиконовой долины, купившим дорогой дом в Майами после того, как в Калифорнии предложили ввести «налог для богатых». Особняками там же владеют соучредитель Alphabet Inc. Ларри Пейдж, его коллега Сергей Брин, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

