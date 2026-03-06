Россиянам рассказали, стоит ли гасить автокредит досрочно в 2026 году

В 2026 году досрочное погашение автокредита может быть невыгодным для большинства заемщиков, особенно если кредит оформлен по льготной ставке. В ряде случаев рациональнее разместить свободные средства на банковском вкладе и получать доход. В целом лишь 10% заемщиков может быть выгодно гасить автокредит досрочно в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» директор департамента продаж финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков.

«Прежде чем принимать решение о досрочном погашении автокредита, важно тщательно проанализировать условия займа и сравнить процентную ставку по кредиту с доходностью депозитов. Такой подход позволяет оптимизировать финансовую нагрузку и получить дополнительную выгоду. По нашей статистике, более 80% автокредитов, выданных на покупку новых китайских автомобилей за последние один-два года, были оформлены по субсидированным ставкам от автопроизводителей. Как правило, они составляли менее 10% годовых, а значительная часть займов выдавалась по ставкам от 0 до 5%. Такие условия стали возможны благодаря политике автоконцернов, которые субсидируют автокредиты для поддержки продаж автомобилей. При этом в текущих экономических условиях ставки по банковским вкладам достигают 15% годовых, а ранее доходили до 20%», — отметил Мольков.

По его словам, в такой ситуации рациональнее разместить свободные средства на депозите и получать пассивный доход, чем досрочно погашать кредит, выданный на льготных условиях.

По оценке Молькова, разница между ставкой по вкладу и автокредиту может приносить заметную выгоду: например, при разнице ставок в 9–11 процентных пунктов и средней сумме автокредита около 2 млн рублей доход от размещения средств на депозите вместо досрочного погашения кредита может составить примерно 150 тыс. рублей в год.

Эксперт отметил, что стратегия становится еще выгоднее из-за различий в механизме начисления процентов. По депозитам доход обычно начисляется в конце срока договора, тогда как по кредиту проценты рассчитываются ежемесячно на остаток задолженности, уточнил Мольков.

В то же время существуют ситуации, когда досрочное погашение автокредита может быть оправданным. Например, если заем оформлялся по рыночной ставке в период резкого подорожания кредитов на автомобили — с осени 2024 года до лета 2025 года, когда ставки достигали 24–26% годовых, констатировал Мольков.

В таких случаях снижение суммы задолженности позволяет существенно уменьшить финансовую нагрузку на заемщика, поскольку проценты по кредиту формируют основную часть ежемесячных платежей, пояснил эксперт.

«Еще один сценарий связан со специальными программами автодилеров, когда при покупке автомобиля компания компенсирует проценты по кредиту в течение первых трех–шести месяцев. После окончания льготного периода закрытие кредита может стать эффективной стратегией. Досрочное погашение автокредита может быть выгодно примерно 10% автовладельцев. Для большинства заемщиков, оформивших льготные кредиты по программам автопроизводителей, такое решение в 2026 году может привести к упущенной выгоде», — заключил Мольков.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли гасить ипотеку в 2026 году.