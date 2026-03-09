Страна Прибалтики вошла в тройку европейских лидеров по банкротствам

В конце 2025 года Эстония вошла в тройку стран Евросоюза с самым быстрым ростом числа банкротств компаний. Это следует из данных европейской статистической службы Eurostat.

Согласно им, в четвертом квартале количество заявлений о неплатежеспособности компаний в этой стране Прибалтики увеличилось на 20,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Быстрее этот показатель рос только на Кипре (+175,2%) и в Румынии (+123,9%).

Для небольшой экономики Эстонии такой рост является заметным. При этом в среднем по ЕС число банкротств выросло лишь на 2,5%, а в соседней Латвии и вовсе снизилось на 32,5%.

Как считают экономисты, Эстония сейчас находится в фазе, когда рост расходов бизнеса начинает обгонять его доходы. Из-за этого слабые компании не выдерживают увеличения затрат и уходят с рынка.

До этого сообщалось, что отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по туристической отрасли Латвии, Литвы и Эстонии. Экономики этих государств могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов в этой сфере.

Ранее в МИД России заявили, что страны Прибалтики находятся на «европейских задворках».